Огонь охватил около 2 тысяч "квадратов" склада в Новосибирске

В помещении хранится пластиковая продукция

Пожар в Новосибирске: горит здание склада на площади более 1,8 тысячи квадратных метров. По данным МЧС России, в здании хранится пластиковая продукция.

"На улице 2-я Станционная в Новосибирске происходит открытое горение складского помещения", - цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

Уточняется, что площадь пожара составила 1805 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

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