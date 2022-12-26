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На границе Брянской области ликвидировали украинскую ДРГ

14:42
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Убиты четыре диверсанта

ФСБ России ликвидировала группу диверсантов, которая хотела зайти с Украины на территорию Брянской области.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, накануне в результате боестолкновения были убиты четыре диверсанта. С собой у них были четыре бомбы на 40 килограмм в тротиловом эквиваленте и немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним.

Ранее в России ликвидировали группировку, которая отправляла боевиков на Украину и в Сирию для участия в боевых действиях против российской армии.

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