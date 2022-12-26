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ВЦИОМ оценил уровень доверия Путину в 2022 году

15:18
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Социологи отметили рост позитивных оценок работы президента

Средний уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину в 2022 году составил 78%, сообщил. Об этом рассказал в понедельник, 26 декабря, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Федоров отметил, что если сравнить ноябрь 2021 года и ноябрь 2022 года, то год назад 64% респондентов доверяли главе государства, в этом ноябре — до 79%.

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряли в 2021 году 60% опрошенных, в этом — в среднем 75%.

По словам главы ВЦИОМ, рост позитивных оценок деятельности президента связан с изменениями в медиасфере, с объединением общества вокруг флага, а также с адаптацией большинства россиян к новым событиям в стране, сообщает ТАСС.

В конце ноября уровень доверия россиян Владимиру Путину, по оценке ВЦИОМ, вырос до 78,7%. При этом уровень одобрения деятельности российского лидера составил 75%.

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