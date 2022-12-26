В ЦБ объяснили ослабление рубля

Каждые 10% снижения курса добавляют инфляции порядка 0,5-0,6 процентного пункта

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин рассказал в интервью РБК, с чем связано текущее ослабление рубля.

"Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", - отметил он.

Как добавил Заботкин, курс по-прежнему "колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года".

По оценке регулятора, каждые 10% снижения курса добавляют инфляции порядка 0,5-0,6 процентного пункта.

Дезинфляционный эффект наблюдавшегося весной-летом укрепления рубля на текущий момент уже исчерпан, заключил зампред ЦБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"