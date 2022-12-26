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Умер автор песен "Зимний сон" и "Будет все, как ты захочешь" Александр Шевченко

14:59
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Музыканту был 61 год

Певец и композитор Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни. Об этом рассказали в группе "Зодчие", солистом которой музыкант был в 1990-е годы.

Как сообщается на официальной странице коллектива в социальной сети "ВКонтакте", Шевченко скончался в ночь на понедельник, 26 декабря. Причина его смерти не названа.

Александр Шевченко получил широкую известность после выхода альбома "Будет все, как ты захочешь" группы "Дежа-вю", в которой он солировал. Композиция "Будет все, как ты захочешь" принесла Шевченко премию "Золотой граммофон" в 1997 году.

Кроме того, Шевченко известен как автор песни "Зимний сон", с которой дебютировала на большой сцене певица Алсу. Он также написал композиции "Ты далеко" для Жасмин, "Без вины виновата я" для Ирины Аллегровой. Песни Шевченко исполняли также Данко, Николай Трубач, Татьяна Овсиенко.

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