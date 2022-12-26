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Больница Кончаловского горит в Зеленограде

14:52
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Идет эвакуация

Спасатели эвакуируют людей из помещений городской клинической больницы им. Кончаловского в Зеленограде. Причина – задымление в подвале здания.

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"Заявка зарегистрирована по адресу Каштановая аллея, дом 2, строение 1. Пожарные выехали на место. Проводится разведка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Позже в экстренных службах уточнили причину задымления и эвакуации из зеленоградской больницы. По предварительным данным, произошло короткое замыкание.

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