Декабрь-2022 в Москве может установить рекорд трех столетий

Завершающийся месяц отличился обильными осадками

Декабрь 2022 года в столичном регионе имеет все шансы установить рекорд по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как рассказала метеоролог, за 25 дней декабря на станции ВДНХ выпало 94 мм осадков, на станции ТСХА (метеорологическая обсерватория им. В.А. Михельсона) сумма осадков пока составляет 111,3 мм.

Рекордное количество осадков для станции ВДНХ составляет 111,5 мм и принадлежит 1981 году. В этот же год на станции ТСХА выпало 111,7 мм.

Поскольку метеорологи ожидают продолжения осадков в Москве, до установления рекорда трех столетий осталось немного, цитирует Позднякову портал "Метеоновости".

Ранее в декабре в Москве уже был установлен погодный рекорд: высота снежного покрова достигала 34 см, что является суточным рекордом для первого зимнего месяца в столице. Столько же снега было в дни прежних рекордов — 19 декабря 1941 года и 20 декабря 1919-го и 1941 годов.

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