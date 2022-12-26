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Американский полковник назвал шокирующую цифру потерь ВСУ

15:32
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Киев мобилизует 13-летних подростков

Украинские власти мобилизуют 13-летних подростков, чтобы восполнить катастрофические потери в рядах ВСУ. Шокирующие цифры озвучил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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"Ужасающие потери… 35 тысяч пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры и получается 150 тысяч военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки", — заявил Макгрегор на своем канале в YouTube.

Британские СМИ также сообщают, что из-за больших потерь ВСУ призывают всех подряд. Повестки вручают даже у входа в церковь. По мнению британских журналистов, агрессивные методы, которые используют киевские власти для мобилизации мужчин, отражают реальное количество потерь в ВСУ. Макгрегор тем временем отмечает высокую подготовку российских военных и их мастерство – полковник признался, что впечатлен тем, как россияне проводят боевые операции, передает РИА Новости.

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