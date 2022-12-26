Жертвами взрыва в жилом доме на острове Джерси стали 10 человек

Трехэтажное здание обрушилось

В городе Сент-Хелиер на британском острове Джерси произошел взрыв в многоквартирном доме, передает ТАСС со ссылкой на полицию.

Погибли 10 человек.

Уточняется, что инцидент произошел еще 10 декабря. Трехэтажное здание обрушилось. Возраст погибших составляет от 61 года до 73 лет.

Ранее жители дома вызывали пожарных и жаловались на запах газа. Специалисты провели проверку, но не стали отселять людей.

Расследование произошедшего продолжается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"