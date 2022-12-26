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Жертвами взрыва в жилом доме на острове Джерси стали 10 человек

15:59
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Трехэтажное здание обрушилось

В городе Сент-Хелиер на британском острове Джерси произошел взрыв в многоквартирном доме, передает ТАСС со ссылкой на полицию.

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Погибли 10 человек.

Уточняется, что инцидент произошел еще 10 декабря. Трехэтажное здание обрушилось. Возраст погибших составляет от 61 года до 73 лет.

Ранее жители дома вызывали пожарных и жаловались на запах газа. Специалисты провели проверку, но не стали отселять людей.

Расследование произошедшего продолжается.

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Последствия взрыва в жилом доме на острове Джерси
Последствия взрыва в жилом доме на острове Джерси
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