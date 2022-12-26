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В России увеличено число судебных приставов

15:56
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Соответствующий указ подписал глава государства

Президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивающий предельную штатную численность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно документу, с 1 января 2023 года штатная численность ФССП будет составлять 76333 единиц, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации — в количестве 64 794 человек.

С 1 июля 2023 года общее количество работников ФССП будет увеличено до 78250 единиц, а сотрудников органов принудительного исполнения — до 65593 человек, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что судебные приставы получили возможность взыскивать долги в автоматическом режиме. Речь идет про отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя. Уведомления о принятых постановлениях взыскателю и должнику будут приходить через портал "Госуслуги" или Автоматизированную информационную систему ФССП.

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