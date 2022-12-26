Российские войска поразили пункты управления ВСУ

В районе населенного пункта Георгиевка уничтожена артиллерийская система М777

В ФСБ сегодня сообщили о ликвидации группы украинских диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию Брянской области. При обыске у них обнаружили иностранное оружие и несколько самодельных взрывных устройств. А в российском оборонном ведомстве рассказали о продвижении наших военных на донецком направлении. Им удалось занять новые выгодные позиции и рубежи. Высокоточными ударами поражены пункты управления ВСУ и иностранных наемников, а также база ремонта боевой техники противника.

Наводчик пушки "Гиацинт-Б" даже не отреагировал на вражеский прилет. Артиллерийские дуэли на линии фронта происходят ежедневно. Разведка обнаружила украинские позиции и передала координаты. Ответный залп - и, судя по тому, что пушка противника замолчала, дуэль выиграли российские артиллеристы.

На позиции выходит реактивная система залпового огня "Ураган". Одно из самых дальнобойных наземных артиллерийских орудий в арсенале российской армии. Цель - радиолокационная станция, при помощи которой украинские подразделения осуществляют обнаружение российских позиций. Они, как правило, находятся в тылу, но "Ураган" достает.

Как сообщают в российском Минобороны, нанесены удары по месту дислокации украинских подразделений рядом с селом Кисловка в Харьковской области. В Луганской народной республике разбиты позиции возле Макеевки, Невского, Стельмаховки и Червоной Дибровы. В ДНР - в районе населенных пунктов Терны, Донское, Владимировка, Новодонецкое, Новоселка, Угледар. В Краматорске уничтожен командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "В районе населенного пункта Георгиевка Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники".

Официальный Киев каждый день говорит о скорой победе. Где-то рядом с линией фронта снимаются героические видеоролики. Но в Сеть попадает весь материал. По-настоящему украинские военнослужащие все чаще снимают и присылают совсем другие видеоролики.

Гражданское население жалуется: идут облавы на мужчин. В торговых центрах, автостоянках, просто на улицах. Сотрудники военкоматов вручают повестки. Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Украины Роман Горбач объяснил журналистам, что активность мобилизационных мероприятий связана с потребностями фронта. А ловят мужчин на улицах, потому что дома они двери не открывают. Этот украинский мобилизованный в первый же день нахождения на фронте сдался российским войскам.

На российско-украинской границе наши пограничники уничтожили диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Четыре человека были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами. При себе у них были найдены самодельные взрывные устройства. Судя по всему, боевики должны были заложить бомбы и покинуть территорию России, но были обнаружены и уничтожены в самом начале операции.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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