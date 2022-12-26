Лавров: полагаться на Запад мы больше не имеем права

Министр в понедельник встретился с руководителями СМИ

Запад в ближайшее время потеряет возможность доминировать в мировой экономике, а Евросоюзу придется договариваться с Россией. Проблема лишь в том, что как партнеры по переговорам эти государства себя полностью дискредитировали. Об том сегодня заявил Сергей Лавров на встрече с руководителями СМИ. Глава МИД отметил, что Россия обязана сделать все, чтобы функционировать независимо от других стран.

Что из себя на самом деле представляет так называемый коллективный Запад во главе с США, последние десять месяцев наглядно продемонстрировали. Воровство суверенных капиталов. Наплевательское отношение к международному праву. А также санкции, которые обязаны были сокрушить российскую экономику. Однако, подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, ничего не вышло. Как, кстати, и с изоляцией нашей страны. Ни шантаж, ни откровенные угрозы на большинство государств планеты так и не возымели нужного действия. Хотя Вашингтон, конечно, продолжает стараться.

"Все, что мы видим сейчас в Европе в самом широком ее понимании, все, что мы видим на других континентах, где от каждого государства американские гонцы требуют занять антироссийскую позицию, присоединиться к санкциям, не общаться с российскими представителями, - это все отражение той самой попытки все-таки установить конец истории, установить окончательное, бесповоротное доминирование того самого золотого миллиарда. Все эти потуги - они антиисторичны. Они направлены на приостановку, подавление объективного формирования многополярного мира. Ход истории остановить невозможно. Конца у истории не будет. Потому что человечество уже не раз проходило через попытки подчинить его со стороны той или иной силы, которая вознамерилась диктовать всем все и вся", - сказал Лавров.

После исчезновения Советского Союза США и вправду стали единственной доминирующей силой в мире. И казалось бы, так теперь будет всегда. Однако Россия, которую почему-то не решились добить в 90-е, сумела возродиться. Заодно прозрев и по поводу своих западных друзей, коими они никогда не были. Окончательно маски были сброшены после начала СВО. А откровения Меркель касательно Минских соглашений расставили все точки над i. И по поводу намерений Запада, и по поводу его договороспособности.

"Полагаться на этих людей мы больше не имеем права. Нам не простит наш народ. Нам история этого не простит. И мы просто обязаны делать всё, чтобы у нас была независимая система функционирования нашего государства. Прежде всего с точки зрения критически важных отраслей и технологий. Мы поняли за эти месяцы спецоперации, да, собственно говоря, и за прошлые годы, мы поняли, где у нас есть бреши в собственном развитии", - продолжил министр.

Эти бреши государство сейчас активно пытается устранить. Это касается и экономики, и нашего технологического суверенитета, который сейчас вышел на первый план. На это, конечно, потребуется время, говорит Лавров. Однако с поставленными задачами страна, безусловно, справится. Потому как выбора у нас нет, учитывая новую геополитическую реальность, в которой Россия является одним из центров силы наравне с Китаем, Индией и США. И Вашингтону, подчеркивает глава российского МИД, рано или поздно придется это признать. Пока же, правда, там настроены на продолжение конфронтации.

"Во время триумфального визита в США Зеленский заявил, что справедливый мир - это никаких компромиссов. Это вот ровно то, чем сейчас руководствуются и его хозяева. Никаких компромиссов, мы будем диктовать нашу волю. Именно поэтому нужно победить Россию не только на поле боя, как они говорят, но и нанести ей стратегическое поражение, чтобы никому не повадно было. Вот в чем состоит специфика момента. И подавляющее большинство стран мира прекрасно это видит и прекрасно это понимает. Да, нужно какое-то время, чтобы избавиться от этих пут. И я вас уверяю, в ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей рулить в мировой экономике так, как ему хочется", - заключил глава МИД.

И это лишь начало глобальных изменений, которым коллективный Запад во главе с США активно пытается помешать, сохранив прежний неоколониальный миропорядок. Однако он уже не устраивает. Причем не только Россию, но и многие другие страны, чувствующие приближающуюся смерть данной системы, которая уже не за горами.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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