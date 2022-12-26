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Немцы в 2023-м будут платить за газ на 112% больше

18:10
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

ЕС продолжает погружаться в энергетический кризис

Граждане Германии в январе будут платить за электроэнергию на 44 процента больше, чем в прошлом году, а за газ - на 112 процентов. Такой неутешительный прогноз публикуют сегодня немецкие СМИ. ЕС продолжает погружаться в энергетический кризис, выделяя при этом все больше средств на поддержку Украины. Недовольные таким положением дел простые европейцы устраивают забастовки. О том, что и Вашингтону пора сосредоточиться на внутренних проблемах, уже открыто пишут американские СМИ. 

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Подводя итоги года, западная пресса не щадит Киев и тех, кто его поддерживает. Financial Times, к примеру, констатирует, что вопреки беспрецедентной помощи Запада шансы ВСУ для наступления - минимальны. Еженедельник The Week на обложке для своей американской версии изображает на переднем плане промерзшего Байдена, который вынужден петь в унисон с Зеленским и греться у железной бочки, предназначенной для бездомных.

А издание The American Conservative прямо называет украинского президента манипулятором, отмечая, что Вашингтон идет на поводу у Киева себе в ущерб: "Интересы Зеленского и его страны не совпадают с интересами американского народа. Зеленский призывает к "абсолютной победе", что для украинцев означает, как он сказал, полный возврат завоеванных Россией земель на востоке Украины, а также Крымского полуострова. Но это ведь невозможно. Если это и есть стандарт "абсолютной победы", то война будет продолжаться. У США же куча внутренних проблем. И пришло время сконцентрироваться на их решении, а не на помощи Киеву".

Перемену настроений в американском обществе, с которой рано или поздно придется считаться и истеблишменту, уловили, кажется, даже на Украине. В частности - советник офиса президента Алексей Арестович допустил, что очередная партия помощи, которую Байден наобещал Зеленскому в ходе их встречи в Вашингтоне, одна из последних. Скатерть-самобранку могут убрать со стола совсем скоро.

В Европе поддержка Украины среди населения тоже тает на глазах. В Болгарии, например, откровенно издеваются над последним кадровым решением Киева: дело в том, что украинским послом в Софии назначена Олеся Илащук - специалист по сексологии и драгоценным украшениям без опыта дипломатической работы. А вот Германии, тоже натерпевшейся в свое время от уволенного псевдо-дипломата Мельника, не до насмешек. Почти половина жителей ФРГ, согласно свежим опросам, выступают категорически против помощи Киеву, и в частности - против поставок боевых танков Leopard. Логика проста: с какой стати немецкое государство должно финансировать чужую войну вместо того, чтобы самому выбираться из глубочайшего кризиса? Привычные удобства типа отопления или горячей воды уже стали для многих в стране роскошью. И дальше будет только хуже.

"Несмотря на то, что в будущем федеральное правительство ограничит цены на энергию, в январе потребители будут платить в среднем на 44 процента больше, чем осенью 2021 года, когда начался взлет цен на энергорынках. В случае с газом ожидается даже рост на 112 процентов", - пишут СМИ.

Масла в огонь подливает и оппозиционная "Альтернатива для Германии". В канун праздников партия выпустила ролик, в котором Санта доходчиво объясняет, почему немецкие дети остались в этом году без рождественских подарков: "Подарки ты должен отдать сразу на Украину".

как же немецкие детишки? - спрашиваю я. А он отвечает: Пусть они не плачут, Для замерзающих немецких

Активизировались оппозиционные силы и во Франции. Обсуждают результаты соцопроса компании "Айфоп", согласно которому 70% жителей Пятой республики настаивают на скорейшем мирном урегулировании.

А это Лондон. Люди собрались у ворот посольства Украины, чтобы выразить протест всем, кто выделяет огромные деньги на финансирование запрещенного в России батальона "Азов".

Отсутствие должного контроля за финансированием и поставками вооружений Киеву беспокоит уже и Африку. Сегодня президент Нигерии заявил, что ПЗРК американского и шведского производства покупают на Украине террористы, а затем отправляют на Черный континент через Польшу и Румынию. Похожие претензии - и в турецкой прессе. Журналисты пишут, что нелегальный рынок наводнили запчасти беспилотников "Байрактар", которые Анкара продает Киеву.

"Это представляет серьезную угрозу для технического потенциала и военной промышленности Турции, поскольку даже обломки беспилотников являются интеллектуальной собственностью страны. При этом контрабандисты продают их по мизерной цене и, возможно, даже врагам Анкары", - говорится в материале.

На этом фоне президент Турции делает весьма резкое заявление, переводя стрелки. По его словам, слепо поддерживая Киев, Вашингтон и Брюссель усугубляют конфликт.

Ольга Оксенич, Елена Макарова, "ТВ Центр"

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