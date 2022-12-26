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Лукашенко пообещал "самый счастливый и удачный" 2023 год

15:51
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Президент Белоруссии уверен: все будет нормально

Наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Такой прогноз дает Александр Лукашенко. С предсказанием президент Белоруссии выступил в Санкт-Петербурге, Северную столицу он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ.

"Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально"", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Созванный по инициативе президента России Владимира Путина неформальный саммит Содружества пройдет в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Руководители стран СНГ подведут итоги 2022 года и обсудят планы дальнейшего взаимодействия. Помимо российского и белорусского лидеров, в саммите участвуют президенты Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии и Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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