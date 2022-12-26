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"Стремимся решать их": Путин о разногласиях в СНГ

16:17
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

По итогам года товарооборот России со странами СНГ может достичь 100 млрд долларов

Президент России Владимир Путин выступил на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

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"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие", - сказал глава государства.

Как добавил Путин, по итогам года товарооборот России со странами СНГ может достичь 100 млрд долларов.

Подобные встречи в неформальной обстановке глав государств Содружества проходят, как правило, очень результативно, заключил российский лидер.

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