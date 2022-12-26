Токаев подчеркнул важную роль русского языка на пространстве СНГ

Она не может подвергаться сомнению

Роль русского языка на пространстве СНГ не может подвергаться сомнению. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на неформальной встрече глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

"Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению", - сказал Токаев (цитата по РИА Новости).

Он назвал символичным тот факт, что в 2023 году в СНГ будет отмечаться год русского языка.

"Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", - сказал Токаев.

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