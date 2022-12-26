Собянин заявил о планах открыть в будущем году МЦД-3 и МЦД-4

Начнут курсировать и новые поезда - модернизированные "Иволги"

Сегодня в столице после масштабной реконструкции открылась станция "Переделкино" на Киевском направлении московской железной дороги. Вокзал привели к формату Московского центрального диаметра, частью которого он и станет. Еще один элемент МЦД-4 станция "Минская" сегодня получила новую платформу. Уже в сентябре этот диаметр начнет перевозить пассажиров. Месяцем ранее запустят и МЦД-3. Соответствующий график ввода объектов сегодня на открытии станций подписали мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

Это уже 13-й современный пригородный вокзал на Киевском направлении - станция "Переделкино". Открылась сегодня после полной реконструкции. Вместо обветшалых перронов с покосившимся парапетами и выщербленными ступенями появилась новая островная платформа с навесом, освещением и информационными табло.

Ждать электричку на морозе теперь не придется. При выходе с эскалатора пассажир оказывается в теплом тамбуре. А перед этим может приобрести билет в кассах на вокзале, где так же светло, сухо и тепло. Здесь же расположены турникеты, есть лифты и туалеты. Большое информационное табло сообщает о каждом прибывающем поезде.

"2022 год был рекордным по объему инвестиций. Мы строили новые городские вокзалы, прокладывали новые железнодорожные пути, реконструировали существующие, ну а следующий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения. Будут введены два огромных мегапроекта - МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 километров. Около 60-70 вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта, то есть это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта", - заявил Собянин.

138 тысяч жителей Ново-Переделкина и поселения Внуковское теперь по утрам могут не толпиться на автобусных остановках и конечных "желтой" линии метро. Реконструкция станции в этом районе решила эту проблему. В РЖД и вовсе пришли к выводу, что с открытием четвертого диаметра пассажиропоток на Солнцевской линии снизится вдвое.

"Год по объему строительства уникальный. Более 124 млрд рублей вложены в центральный транспортный узел, что дает возможность комфортней передвигаться. Прежде всего - жителям московской агломерации", - отметил генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Станция "Переделкино" расположена на будущем МЦД-4. Вместе с открытием московского диаметра по маршруту начнут курсировать и новые поезда - модернизированные "Иволги", которые быстрее, тише и функциональней предшественников. По сравнению с прошлыми моделями здесь больше мест, а главное - выше комфорт: появились подлокотники, в каждом из которых по две USB-розетки. Личные вещи теперь можно вешать на специальный крючок, а не класть на пол под сидение.

"Иволгу" выпускают в России и она на 97% состоит из отечественных комплектующих. В вагонах нет тамбуров, проем входных дверей - почти полтора метра. Пассажирам станет удобнее заходить в вагон и выходить из него. Все они теперь приведены к единому стандарту.

Станция "Минская" в районе Дорогомилово - не исключение. Сегодня здесь завершено возведение второй платформы. В итоге она тоже войдет в состав четвертого московского диаметра.

Илья Данильцев, Михаил Жучков, Тимофей Проймин, Андрей Корнилов, "ТВ Центр"

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