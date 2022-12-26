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Собянин заявил о планах открыть в будущем году МЦД-3 и МЦД-4

18:00
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Начнут курсировать и новые поезда - модернизированные "Иволги"

Сегодня в столице после масштабной реконструкции открылась станция "Переделкино" на Киевском направлении московской железной дороги. Вокзал привели к формату Московского центрального диаметра, частью которого он и станет. Еще один элемент МЦД-4 станция "Минская" сегодня получила новую платформу. Уже в сентябре этот диаметр начнет перевозить пассажиров. Месяцем ранее запустят и МЦД-3. Соответствующий график ввода объектов сегодня на открытии станций подписали мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.
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Это уже 13-й современный пригородный вокзал на Киевском направлении - станция "Переделкино". Открылась сегодня после полной реконструкции. Вместо обветшалых перронов с покосившимся парапетами и выщербленными ступенями появилась новая островная платформа с навесом, освещением и информационными табло.

Ждать электричку на морозе теперь не придется. При выходе с эскалатора пассажир оказывается в теплом тамбуре. А перед этим может приобрести билет в кассах на вокзале, где так же светло, сухо и тепло. Здесь же расположены турникеты, есть лифты и туалеты. Большое информационное табло сообщает о каждом прибывающем поезде.

"2022 год был рекордным по объему инвестиций. Мы строили новые городские вокзалы, прокладывали новые железнодорожные пути, реконструировали существующие, ну а следующий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения. Будут введены два огромных мегапроекта - МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 километров. Около 60-70 вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта, то есть это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта", - заявил Собянин.

138 тысяч жителей Ново-Переделкина и поселения Внуковское теперь по утрам могут не толпиться на автобусных остановках и конечных "желтой" линии метро. Реконструкция станции в этом районе решила эту проблему. В РЖД и вовсе пришли к выводу, что с открытием четвертого диаметра пассажиропоток на Солнцевской линии снизится вдвое.

"Год по объему строительства уникальный. Более 124 млрд рублей вложены в центральный транспортный узел, что дает возможность комфортней передвигаться. Прежде всего - жителям московской агломерации", - отметил генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров. 

Станция "Переделкино" расположена на будущем МЦД-4. Вместе с открытием московского диаметра по маршруту начнут курсировать и новые поезда - модернизированные "Иволги", которые быстрее, тише и функциональней предшественников. По сравнению с прошлыми моделями здесь больше мест, а главное - выше комфорт: появились подлокотники, в каждом из которых по две USB-розетки. Личные вещи теперь можно вешать на специальный крючок, а не класть на пол под сидение.

"Иволгу" выпускают в России и она на 97% состоит из отечественных комплектующих. В вагонах нет тамбуров, проем входных дверей - почти полтора метра. Пассажирам станет удобнее заходить в вагон и выходить из него. Все они теперь приведены к единому стандарту.

Станция "Минская" в районе Дорогомилово - не исключение. Сегодня здесь завершено возведение второй платформы. В итоге она тоже войдет в состав четвертого московского диаметра.

Илья Данильцев, Михаил Жучков, Тимофей Проймин, Андрей Корнилов, "ТВ Центр"

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Станция МЦД "Переделкино"
Станция МЦД "Переделкино"
Станция МЦД "Переделкино"
Станция МЦД "Переделкино"
Станция МЦД "Переделкино"
Станция МЦД "Переделкино"
Станция МЦД
Станция МЦД
Станция МЦД "Переделкино"
Станция МЦД "Переделкино"
Пассажиры МЦД
Пассажиры МЦД
Станция МЦД "Переделкино"
Станция МЦД "Переделкино"
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