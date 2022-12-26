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Путин назначил Медведева зампредом Военно-промышленной комиссии

17:44
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Председателем комиссии является сам Путин

Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии и в состав коллегии ВПК заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева. Он назначен на должность первого заместителя председателя комиссии.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Первый заместитель председателя сможет проводить заседания ВПК по поручению председателя, а также создавать советы и рабочие группы.

Председателем ВПК является Владимир Путин, а коллегии ВПК — вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Также в состав ВПК и ее коллегии включен глава МЧС Александр Куренков.

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Владимир Путин и Дмитрий Медведев
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