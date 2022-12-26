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В Минздраве призвали не переедать в новогодние праздники

18:56
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Необходимо больше двигаться

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина призвала не переедать в новогодние праздники.

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"Не переедайте в новогоднюю ночь, чтобы она прошла радостно, весело, без негативных последствий на следующий день. Без традиционных атрибутов праздника - оливье, мандаринов, селёдки под шубой - наверное, обойтись сложно, но самое главное не терять чувство меры", - приводит слова специалиста пресс-служба Минздрава.

Драпкина добавила, что не стоит злоупотреблять алкоголем, лучше - больше двигаться, гулять, кататься на лыжах и коньках.

Также в новогодние праздники не следует допоздна смотреть телевизор или сидеть в телефоне, заключила эксперт.

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