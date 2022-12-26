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В Росавиации опровергли сообщения об обысках у главы агентства

19:03
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Задержан недавно принятый на работу сотрудник

В Росавиации прокомментировали сообщения СМИ об обысках у руководителя агентства Александра Нерадько. Эта информация не соответствует действительности.

В то же время агентство подтвердило, что для проведения следственных мероприятий в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования задержан недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации.

"Руководство и сотрудники Росавиации оказывают необходимое содействие при проведении следственных действий. В рамках следственных мероприятий осуществлена выемка документов. Данное задержание никоем образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям", - подчеркнули в Росавиации.

Ранее сегодня агентство ТАСС сообщило, что в Дорогомиловский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заключении под стражу замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке. Также следствие просит заключить под стражу по тому же делу предпринимателя Ивана Ларионова. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

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Александр Нерадько
Александр Нерадько
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