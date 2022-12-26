Новый "Аватар" за 10 дней стал одним из самых кассовых фильмов года

Картина может пробить отметку в 1 миллиард долларов уже в ближайшие дни

Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" собрал за десять дней проката 855 млн долларов и стал одной из самых кассовых картин года, сообщает Variety.

Аналитики полагают, что к концу 2022-го сборы ленты должны превысить 1 млрд долларов. Только два фильм в этом году достигли данной отметки - "Топ Ган: Мэверик" и "Мир Юрского периода: Господство".

Сам Кэмерон ранее заявил, что если лента добьется успеха в прокате, во франшизе выйдет еще три полнометражных проекта.

"Аватар: Путь воды" вышел спустя 13 лет после премьеры первой картины. Фильм получил сдержанные оценки от критиков, отметивших невероятный уровень картинки, но банальный сюжет и плоских персонажей.

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