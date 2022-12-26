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Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы

22:14
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Церемония прошла в Белом зале мэрии

Сегодня в столице чествовали заслуженных москвичей: врачей, учителей, юристов, строителей - людей разных профессий.

В Белом зале мэрии Сергей Собянин вручил им государственные и городские награды - ордена Почета, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и Луки Крымского, почетные грамоты президента России, передает "ТВ Центр".

Знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" отмечены те, кто трудится на благо столицы несколько десятилетий.

"Наш город уже третий год переживает серьезные вызовы: мы пережили два года пандемии, в этом году мы переживаем специальную военную операцию и, самое главное, огромное санкционное давление, по сути дела - необъявленная санкционная экономическая война против страны и, естественно, против Москвы. И должен сказать, что все эти годы Москва достойно преодолевает эти вызовы. И конечно, это во многом благодаря труду миллионов москвичей. Благодаря вашему труду, вашему умению, вашему профессионализму", - отметил глава города.

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