В Приморье из снежной ловушки спасли группу охотников с собаками

Пришлось задействовать авиацию МЧС

В Приморье сложилась тяжелая погодная обстановка - там три дня подряд бушевал мощный снежный циклон, передает "ТВ Центр".

Сильнее всего замело Кавалеровский, Дальнегорский и Ольгинский округа. Местами количество осадков превысило месячную норму в 6 раз.

Транспортное сообщение утром понедельника было нарушено с четырьмя населенными пунктами. Дорогу к ним пробивала тяжелая техника. Проезд пока открыт только для экстренных служб, а также машин, которые доставляют топливо и продовольствие. Организовано оказание адресной помощи.

В тайге пришлось задействовать авиацию МЧС, чтобы вызволить из снежной ловушки группу охотников с собаками. Вертолету было негде приземлиться, поэтому потерпевших вместе с животными на борт поднимали в специальной корзине. И спасенным мужчинам, и их четвероногим друзьям сейчас ничто не угрожает.

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