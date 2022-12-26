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В Приморье из снежной ловушки спасли группу охотников с собаками

22:30
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Пришлось задействовать авиацию МЧС

В Приморье сложилась тяжелая погодная обстановка - там три дня подряд бушевал мощный снежный циклон, передает "ТВ Центр".

Сильнее всего замело Кавалеровский, Дальнегорский и Ольгинский округа. Местами количество осадков превысило месячную норму в 6 раз.

Транспортное сообщение утром понедельника было нарушено с четырьмя населенными пунктами. Дорогу к ним пробивала тяжелая техника. Проезд пока открыт только для экстренных служб, а также машин, которые доставляют топливо и продовольствие. Организовано оказание адресной помощи.

В тайге пришлось задействовать авиацию МЧС, чтобы вызволить из снежной ловушки группу охотников с собаками. Вертолету было негде приземлиться, поэтому потерпевших вместе с животными на борт поднимали в специальной корзине. И спасенным мужчинам, и их четвероногим друзьям сейчас ничто не угрожает.

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Сотрудники МЧС спасли группу охотников с собаками
Сотрудники МЧС спасли группу охотников с собаками
Сотрудники МЧС спасли группу охотников с собаками
Сотрудники МЧС спасли группу охотников с собаками
Сотрудники МЧС спасли группу охотников с собаками
Сотрудники МЧС спасли группу охотников с собаками
Вертолет Ми-8 МЧС России
Вертолет Ми-8 МЧС России
Пилот вертолета МЧС России
Пилот вертолета МЧС России
Приморье
Приморье
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