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В США растет число жертв арктического циклона

22:24
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Больше всего пострадал город Баффало

В США растет число жертв зимней бури, которую уже назвали самой разрушительной в истории страны. По последним данным, погибли более 50 человек, сообщает "ТВ Центр".

В минувшие выходные непогода накрыла огромную территорию - от Великих озер недалеко от Канады до реки Рио-Гранде на границе с Мексикой. Без тепла и энергоснабжения остались более полутора миллионов граждан США. По всей стране были отменены почти 5 тысяч авиарейсов.

Больше всего от арктического циклона пострадал город Баффало. Всего за сутки сугробы там выросли выше человеческого роста. Многие автомобилисты оказались застигнуты непогодой прямо в дороге. Вызволять из ловушки их пришлось спасателям.

Всеобщей паникой из-за стихийного бедствия пользуются мародеры. Только в штате Нью-Йорк разграблены десятки магазинов. Выносят все - от продуктов до бытовой техники. При этом некоторые воры, не стесняясь, ведут трансляцию своих похождений в социальных сетях.

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