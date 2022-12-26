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Рогозину сделали операцию

19:37
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Экс-глава "Роскосмоса" идет на поправку

Помощник Дмитрия Рогозина рассказал РИА Новости о состоянии экс-главы "Роскосмоса".

Рогозин сообщил о гибели своего помощника при обстреле Донецка
Озвучена подробная информация о ранениях Рогозина

"Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку", - сообщил он.

21 декабря ВСУ обстреляли здания в Донецке, где находились Рогозин и председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко. В результате обстрела погибли два человека.

Хоценко и Рогозин получили ранения. Металлический осколок вошел Рогозину выше правой лопатки.

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