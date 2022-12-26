Рогозину сделали операцию

Экс-глава "Роскосмоса" идет на поправку

Помощник Дмитрия Рогозина рассказал РИА Новости о состоянии экс-главы "Роскосмоса".

"Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку", - сообщил он.

21 декабря ВСУ обстреляли здания в Донецке, где находились Рогозин и председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко. В результате обстрела погибли два человека.

Хоценко и Рогозин получили ранения. Металлический осколок вошел Рогозину выше правой лопатки.

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