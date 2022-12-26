Рогозину сделали операцию

Экс-глава "Роскосмоса" идет на поправку
Помощник Дмитрия Рогозина рассказал РИА Новости о состоянии экс-главы "Роскосмоса".
"Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку", - сообщил он.
21 декабря ВСУ обстреляли здания в Донецке, где находились Рогозин и председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко. В результате обстрела погибли два человека.
Хоценко и Рогозин получили ранения. Металлический осколок вошел Рогозину выше правой лопатки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"