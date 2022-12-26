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Первые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу

20:07
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Стали известны цены

В дилерском центре "Петровский" автосалона "Белая дача" сообщили, что в розничную продажу поступили первые автомобили "Москвич".
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"По ценам: с двигателем внутреннего сгорания - 1,97 млн рублей, с электрическим - 3,5 млн рублей. Рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель", - уточнили в центре (цитата по ТАСС).

Там добавили, что электрокар носит название "Москвич-3е". Поставки ожидают также в таких дилерских центрах, как "Автомир", "Кунцево", "Мэйджор" и "Рольф". Новый "Москвич" будет представлен в пяти цвeтах: белый, черный, красный, сеpый и голyбой.

"Москвич-3" - это кроссовер длиной 441 сантиметр, шириной 180 сантиметров и высотой 166 сантиметров с колесной базой 262 сантиметра и просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Модель оборудована бензиновым турбомотором (1,5 литра, 150 лошадиных сил, 210 ньютон-метров) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач.

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