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Роспотребнадзор: ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве стабилизируется

20:33
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

В городе на сегодняшний день от гриппа привиты 7 536 608 человек

В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице стабилизируется.

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"В течение последних четырех недель отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса. В сравнении с предыдущей неделей показатели заболеваемости на 51 неделе снизились во всех возрастных группах, в том числе среди совокупного населения - на 21,6%", - также говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, преобладает в Москве доля вирусов гриппа А(H1N1)-2009.

"В настоящее время в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы завершается вакцинальная кампания", - указали в Роспотребнадзоре.

В городе на сегодняшний день привиты 7 536 608 человек (59,5% от численности населения).

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