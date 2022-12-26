Трехкратный чемпион мира по футболу находится в больнице

Как сообщил в соцсетях владелец агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле попрощался с родными и близкими.

"Пеле попрощался с родными и друзьями. Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что его состояние снова ухудшилось", - написал он.

82-летний Пеле находится в больнице уже месяц. Два года назад у него диагностировали рак.

Пеле провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Международная федерация футбола признала его лучшим игроком XX века, а Международный олимпийский комитет - лучшим спортсменом столетия.

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