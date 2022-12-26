Путин утвердил порядок подачи заявлений на гражданство для новых регионов

Срок оформления паспорта не должен превышать 10 дней с момента принятия заявления

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений на получение гражданства нашей страны для жителей новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает "ТВ Центр".

Правила относятся как ко взрослым, так и детям до 14 лет.

Срок оформления паспорта не должен превышать 10 дней с момента принятия заявления. Каждой категории граждан, не желающей больше иметь гражданство Украины, требуется собрать определенный пакет документов.

Заявитель должен сделать фотографии, пройти обязательную дактилоскопию и принести присягу вступающего в гражданство России

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