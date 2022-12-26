Медведев представил свой "футуристический прогноз" на 2023 год

Мир ждут грандиозные изменения

Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал прогноз на 2023 год. По его словам, перед новым годом многие "упражняются в футуристических прогнозах".

По его мнению, в 2023 году цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, а газ подорожать до 5000 долларов за кубометр. Великобритания вернется в состав Европейского союза, полагает Медведев. Это, в свою очередь, может вызвать распад Евросоюза и последующую отмену евро, как валюты уже бывшего ЕС.

Говоря о судьбе Украины, зампред Совбеза предположил, что страна прекратит существование, а ее западные области захватят Польша и Венгрия. Эти страны, а также Чехия, Словакия, Румыния, страны Прибалтики, "Киевская республика и прочие маргиналы", войдут в состав Четвертого рейха, созданного Германией. Новое образование вступит в войну с Францией, в результате чего произойдет раздел Европы, в том числе Польши, считает Медведев.

В новом году Северная Ирландия отделится от Великобритании и войдет с состав Республики Ирландия, а в США произойдет гражданская война, в результате которой Калифорния и Техас обретут независимость.

"Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами", - предсказывает Медведев.

Указанные события приведут к переносу всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. Бреттон-Вудская финансовая система разрушится, крах ждет также МВФ и Всемирный банк. Произойдет отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, а также возвращение золотого стандарта и переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

"С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!" – подытожил Дмитрий Медведев.

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