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Минобороны показало боевую работу гаубиц "Гиацинт-Б"

08:41
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Они применяются в зоне СВО

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы гаубиц "Гиацинт-Б", которые задействованы в специальной военной операции.
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Среди основных целей наших артиллеристов - оборонительные сооружения, бронетехника, места скопления живой силы и командные пункты украинских националистов.

Дальность стрельбы "Гиацинтов" - 30 километров, при этом огонь можно вести как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. В данном подразделении служат в том числе бойцы, призванные в рамках частичной мобилизации и прошедшие подготовку в учебных центрах.

Расчёты работают слаженно, наводчики оперативно корректируют огонь, а операторы беспилотников фиксируют уничтожение объектов противника.

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