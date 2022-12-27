Названы имена новых героев спецоперации

Они проявили мужество

Новые данные о примерах мужества наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Колонна снабжения, в составе которой двигался гвардии старший прапорщик Максим Овсюков, попала под артиллерийский обстрел. Максим сумел вывести машины из-под огня националистов и оперативно доставить боеприпасы. Наши бойцы вовремя получили снаряды, благодаря чему смогли продолжить поддержку наступления российских подразделений.

Младший сержант Дмитрий Суняйкин, действуя в составе группы сапёров, проводил разминирование дороги, когда был атакован неонацистами. Наши бойцы вступили в бой с превосходящими силами противника. Заняв выгодную позицию, Дмитрий лично уничтожил бронемашину ВСУ и троих радикалов - боевики понесли серьезные потери и отступили.

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