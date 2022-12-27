ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

08:52
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Они проявили мужество

Новые данные о примерах мужества наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Колонна снабжения, в составе которой двигался гвардии старший прапорщик Максим Овсюков, попала под артиллерийский обстрел. Максим сумел вывести машины из-под огня националистов и оперативно доставить боеприпасы. Наши бойцы вовремя получили снаряды, благодаря чему смогли продолжить поддержку наступления российских подразделений.

Младший сержант Дмитрий Суняйкин, действуя в составе группы сапёров, проводил разминирование дороги, когда был атакован неонацистами. Наши бойцы вступили в бой с превосходящими силами противника. Заняв выгодную позицию, Дмитрий лично уничтожил бронемашину ВСУ и троих радикалов - боевики понесли серьезные потери и отступили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.