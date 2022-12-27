Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Армия готова защищать суверенитет страны

Вооруженные силы Сербии приведены в высшую степень боевой готовности. Такой приказ отдал президент республики Александр Вучич, сообщает "ТВ Центр".

В Минобороны заявили, что армия готова защищать территориальную целостность и суверенитет Сербии, предотвращать погромы и террор в отношении сербов, где бы они не жили.

Как сообщают местные СМИ, в двух километрах от КПП на границе с Косово Сербия разместила самоходные гаубицы и контингент военной полиции. Так Белград ответил на действия непризнанного Косова, чьи власти привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. Около полутора тысяч военных получили приказ находиться на местах прохождения службы.

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