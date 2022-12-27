Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Армия готова защищать суверенитет страны
Вооруженные силы Сербии приведены в высшую степень боевой готовности. Такой приказ отдал президент республики Александр Вучич, сообщает "ТВ Центр".
В Минобороны заявили, что армия готова защищать территориальную целостность и суверенитет Сербии, предотвращать погромы и террор в отношении сербов, где бы они не жили.
Как сообщают местные СМИ, в двух километрах от КПП на границе с Косово Сербия разместила самоходные гаубицы и контингент военной полиции. Так Белград ответил на действия непризнанного Косова, чьи власти привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. Около полутора тысяч военных получили приказ находиться на местах прохождения службы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"