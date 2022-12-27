Лавров рассказал об угрозе устранения президента России со стороны США

Об этом, по словам дипломата, говорят заявления "неназванных официальных лиц"

Высказывания, звучащие в США, о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения главы российского государства. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российский дипломат отметил в интервью ТАСС, что в Вашингтоне "дальше всех пошли". При этом министр предупредил, что "если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов".

Лавров также напомнил о поступающих с Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере, заявив, что "там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия". Особенно ярким примером глава МИД назвал экс-главу британского правительства Лиз Трасс, которая "без тени сомнения" рассказала в ходе предвыборных дебатов, что "вполне готова отдать приказ о ядерном ударе".

Украина также отличилась, глава государства Владимир Зеленский "договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России", что "переходит границы допустимого", заявил дипломат.

Об угрозах российским официальным лицам со стороны властей США сообщалось и раньше. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что российские дипломаты в США получают угрозы. Кроме того, американские спецслужбы предлагают сотрудникам загранучреждений России сотрудничество.

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