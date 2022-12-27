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Asia Times: Китай отчитал госсекретаря США за двойную политику

08:42
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями

Попытка госсекретаря США Энтони Блинкена получить от Пекина сведения о контактах с Россией и Германией потерпела неудачу. Об этом пишет китайская газета Asia Times.
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Как отмечает издание, Блинкен решил, что в его "самозваной роли мирового полицейского" он имеет право быть в курсе всех дел между Германией, Китаем и Россией. Политик "наверняка рассчитывал собрать подробные сведения" о разговорах, которые председатель КНР Си Цзиньпин провел с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии "Единая Россия", заместителем главы российского Совбеза Дмитрием Медведевым.

Однако американский политик свою функцию "исполнил топорно", сосредоточившись на спорных вопросах, особенно на ситуации с COVID-19 в Китае, потребовав "прозрачности для международного сообщества".

В результате министр иностранных дел Китая Ван И строго отчитал Блинкена за попытку "одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием" и "рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину", пишет издание.

Отношения США и Китая обострились после визита американских политиков на Тайвань без согласования с официальным Пекином. В декабре американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел КНР Ван И заверил, что Соединённые Штаты продолжают придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. Глава Госдепа также выразил готовность "ответственно управлять американо-китайскими отношениями и осуществлять сотрудничество в тех областях, где это служит интересам обеих сторон".

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
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