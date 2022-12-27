Генсек ООН выразил желание стать посредником в кризисе на Украине

Необходимо, чтобы все стороны согласились с этим решением

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником в конфликте на Украине, только если все стороны с этим согласятся. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказали в офисе главы международной организации.

Гутерриш, согласно сообщению, которое цитирует ТАСС, неоднократно заявлял о готовности стать посредником для разрешения ситуации на Украине в мирном русле.

Однако важнейшим условием для этого является согласие всех сторон конфликта, подчеркнули в офисе генсека ООН.

19 декабря Антониу Гутерриш заявлял, что не видит перспектив для переговоров о мире на Украине. По мнению генерального секретаря ООН, в ближайшее время военное противостояние продолжится. Политик отмечал, что всемирная организация концентрирует усилия на других аспектах сложившейся ситуации — в частности, ООН концентрирует усилия на других аспектах сложившейся ситуации и принимает меры к повышению эффективности зерновой сделки.

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