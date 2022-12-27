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В Китае отметили готовность России в 2023 году покончить с кризисом на Украине

09:17
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Россия готова и к долгому противостоянию с Западом

Россия обладает достаточным военным и экономическим потенциалом для долгосрочного противостояния с Соединённым Штатам и может принять решительные меры для успешного завершения украинского конфликта в 2023 году. Такое мнение приводит китайская газета Global Times.
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В издании отмечается, что "Россия демонстрирует решимость и мощь, необходимые для длительного противостояния не только с Украиной, но и с США, а также прочими западными странами не только в военном плане, но и экономически".

Китайские журналисты сочли, что в 2023 году Россия "может предпринять решительные шаги для того, чтобы завершить конфликт" на Украине, тем более что "остается под вопросом, в каких пределах Запад может продолжить оказывать огромную финансовую и военную поддержку Киеву".

При этом отмечается стремление США к диалогу с Россией для снижения напряженности, однако речь, с которой президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США выступил в Конгрессе, задала высокий тон и ограничила пространство для переговоров.

В результате американские законотворцы не посмеют изменить свою жесткую позицию в отношении России, полагает эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете Цуй Хэн.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения сейчас несостоятельны. Дипломат отметил, что военное противостояние приняло затяжной характер, тем более что Запад настроен на "полную и безоговорочную победу Киева" с "возвращением" в состав Украины всех новых российских регионов и Крыма.

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