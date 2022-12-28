Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Скорпионов ждут неожиданные встречи с друзьями, а Близнецов – хорошие вести от банков и юристов

Овны

Вам стоит уединиться и подумать о планах на будущий год. Интуиция подскажет, на что вам хватит сил, что стоит затевать, а что бесперспективно. Запишите выводы.

Тельцы

Будет здорово, если каникулы вы посвятите учебе – новые знания нужны всем и всегда! Поищите курсы – перед Новый годом есть вероятность получить на них хорошую скидку.

Близнецы

Вам сегодня прилетят добрые вести от банков, юристов или налоговой службы. Это может касаться кэшбека, налогов и вычетов, скидок, выгодных предложений. Не бойтесь пользоваться.

Раки

Пригласите друга прогуляться вечером. Или коллегу, чтобы пообедать вместе. Это день приятных контактов, душевных разговоров, обмена любезностями.

Львы

Последняя рабочая среда этого года пройдет под знаком любви и принятия. Отнеситесь по-доброму к тем, с кем работаете. Взаимность обеспечена.

Девы

Для представителей творческих профессий, ученых сегодняшний день будет полон открытий и озарений. И всем без исключения звезды советуют озаботиться внешним видом. Мало ли, кого встретите.

Весы

Вы можете вернуться с работы и обнаружить в своем доме гостей, например, родителей. Новый год – время чудес и начаться они могут уже сегодня, так что купите тортик!

Скорпионы

Неожиданные встречи с друзьями или звонки от тех, с кем вы давным-давно не общались порадуют вас. Можете и сами написать или позвонить тем, кого сейчас вспомнили.

Стрельцы

Психологи, музыканты, художники, поэты - сегодня вы будете весьма успешны. Не бойтесь выглядеть оригинально, ищите свои собственные пути.

Козероги

Венера и Нептун сегодня помогут вам получить ответы на мучавшие вас вопросы и успокоиться. Начните заниматься собой всерьез, с психологом или коучем.

Водолеи

Обратите внимание на свои сны и подсказки вселенной, которые идут отовсюду. Вы сможете разобраться в тайнах или загадках, которые раньше вам не давались.

Рыбы

Нептун не оставит вас без волшебства в этот необычный декабрьский день. Готовьтесь услышать, увидеть или прочитать что-то хорошее, дающее вам надежду.

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