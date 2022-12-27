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В Конгрессе США вновь потребовали прозрачности в финансировании Украины

09:40
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Американские законотворцы уже настаивали на аудите выделяемых Киеву средств

Член Палаты представителей США Френч Хилл заявил, что Вашингтону и его союзникам необходим строгий надзор и прозрачность в вопросах, касающихся оказания военной и гуманитарной помощи Украине.
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Как сообщает во вторник, 27 декабря, RT, американский парламентарий напомнил, что спецоперацию России на Украине не поддерживают ряд государств, многие из них оказывают Киеву различную помощь.

Хилл выразил мнение, что для сохранения и укрепления сформировавшейся "коалиции граждан и их избранных представителей" крайне важно предоставлять гораздо больше информации "об оказании Украине гуманитарной и военной помощи и обеспечивать в этом отношении намного более строгий надзор".

В частности, Белый дом, по мнению политика, должен представить Конгрессу подробные отчеты о том, какие средства были направлены как на военные, так и на гуманитарные нужды Украины Европейской комиссией, отдельными странами — членами ЕС и другими государствами.

Ранее сообщалось, что бюджет США на 2023-й финансовый год предполагает выделение 44,9 млрд долларов на оказание помощи Украине. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские власти обещали поддержать Украину в конфликте с Россией еще до начала российской спецоперации. Вашингтон по-прежнему привержен оказанию помощи Киеву так долго, как это потребуется, заверил военный.

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