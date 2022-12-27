Спикер парламента Молдавии не увидел угрозы со стороны России

Спецслужбы Молдавии рассказывали об "агентах влияния" из России

Россия не демонстрирует какую-либо угрозу в отношении Молдавии. Такое мнение во вторник, 27 декабря, высказал председатель молдавского парламента Игорь Гросу.

По словам спикера парламента Молдавии, необходимо внимательно следить за развитием событий на Украине, однако "на данный момент прямой угрозы мы не видим" со стороны России.

Вместе с тем Гросу согласился с мнением о том, что Молдавия в настоящее время сталкивается с элементами "гибридной войны", сообщает РИА Новости.

Руководитель молдавской Службы информации и безопасности Александр Мустяца ранее заявил, что Россия организовала информационную войну против Молдавии. По его утверждению, "есть люди из общественно-политического сектора, которые пытаются влиять на общественное мнение, используя фейки и манипуляции". При этом такие действия якобы координируются из единого центра в Москве.

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