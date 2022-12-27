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Спикер парламента Молдавии не увидел угрозы со стороны России

09:59
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Спецслужбы Молдавии рассказывали об "агентах влияния" из России

Россия не демонстрирует какую-либо угрозу в отношении Молдавии. Такое мнение во вторник, 27 декабря, высказал председатель молдавского парламента Игорь Гросу.

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По словам спикера парламента Молдавии, необходимо внимательно следить за развитием событий на Украине, однако "на данный момент прямой угрозы мы не видим" со стороны России.

Вместе с тем Гросу согласился с мнением о том, что Молдавия в настоящее время сталкивается с элементами "гибридной войны", сообщает РИА Новости.

Руководитель молдавской Службы информации и безопасности Александр Мустяца ранее заявил, что Россия организовала информационную войну против Молдавии. По его утверждению, "есть люди из общественно-политического сектора, которые пытаются влиять на общественное мнение, используя фейки и манипуляции". При этом такие действия якобы координируются из единого центра в Москве.

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Игорь Гросу
Игорь Гросу
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