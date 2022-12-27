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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

11:44
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Президент призвал специалистов и дальше совершенствовать навыки

Сегодня в России отмечают День спасателя. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС поздравил Владимир Путин.

Президент напомнил, что работа всех подразделений ведомства сопряжена с высокими нагрузками и реальным риском. Спасатели борются с пожарами, ликвидируют последствия стихийных бедствий и техногенных катастроф, приходят на помощь всем, кто оказался в беде. При этом показывают хорошую подготовку, решительность и мужество. Владимир Путин призвал специалистов и дальше совершенствовать навыки, добиваться безупречной слаженности.

"Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это и доставка гуманитарных грузов, и участие в разминировании территорий, и проведение аварийно-восстановительных работ. Признательность, уважение и доверие людей бесценны и всегда будут самой объективной, высшей оценкой качества вашей работы, основой общественного авторитета МЧС", - отметил Путин.

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