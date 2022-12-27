"Воду с лужи пили": пленный солдат ВСУ раскрыл правду о службе

Бойцы ВСУ предпочитают сдаваться в плен

Украинские националисты нанесли удары по Донецку, Горловке и Макеевке. Применили гаубицы натовского калибра. Ранены 4 мирных жителя. Повреждён многоквартирный дом. Противник наращивает группировку, перебрасывает наёмников в район Кременной, а также в Харьковскую область. Российские войска успешно отражают попытки наступления боевиков и уничтожают их опорные пункты.

Сегодня в 6.40 утра украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике. Как сообщили в совместном центре по контролю и координации, националисты выпустили по населенному пункту пять снарядов натовского калибра. В Макеевке в результате обстрела пострадали двое мужчин. А в столице республики прилеты зафиксированы в Петровском районе. Ранена женщина, в частном домовладении произошел пожар.

Бахмут, Сватово, Кременная - в этих районах сейчас идут наиболее ожесточенные бои. Противник несет колоссальные потери, а многие бойцы ВСУ попросту предпочитают сдаваться в плен, оставленные в окопах без связи, питания и, главное, как они рассказывают, очень часто без какого-либо командования.

"Наше начальство, которое нас просто бросило здесь без еды. Я ж говорю: банку тушенки делили на всех, чтобы покушать, и воду с лужи пили. И где-то даже радостно было, что мы попали в такую ситуацию, что мы сдались", - рассказал пленный военнослужащий ВСУ.

Бойцы 4-й отдельной танковой бригады ВСУ сложили оружие и сдались в плен военнослужащим группировки "Отважные". Говорят, готовить их к боевым действиям отправляли даже в Великобританию, но толку от этого мало.

Российские военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, подготовку прошли на полигонах военных округов страны и в тыловой зоне спецоперации. И сегодня успешно выполняют задачи в своих подразделениях. Так, постоянно бьют противника расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б".

Артиллерийские позиции и укрепрайоны националистов поражают наши РСЗО "Град". По разным целям применяются осколочно-фугасные или термобаррические реактивные 122-миллиметровые снаряды.

Круглосуточно в небе дежурят наши истребители Су-30 и Су-35. На вооружение - ракеты различного класса. Очередной вылет заканчивается поражением самолета ВСУ. Практически никаких шансов нет у националистов и в районах, где работают расчеты самоходных гаубиц 2С3 "Акация". Артиллеристы арктического соединения Северного флота уже давно в зоне спецоперации. Практически весь личный состав имеет боевые награды, есть и Герои России.

В предновогодние дни наши подразделения в зоне СВО посещают Дед Мороз и Снегурочка, артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа дают концерты. На передовую снежный волшебник привозит подарки, а для семей военнослужащих и записывает видеообращения.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"