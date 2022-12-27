Появились новые данные о взрывах на "Северных потоках"

Взрывчатку, вероятно, сбросили с кораблей или заложили на морском дне с помощью подводных дронов

США и их союзники стремятся победить Россию, чтобы ослабить или уничтожить её. Об этом заявил Сергей Лавров в эксклюзивном интервью агентству ТАСС. Оно опубликовано сегодня. Министр подробно рассказал об украинском конфликте и попытках Вашингтона извлечь максимальную выгоду - в том числе из проблем в европейской энергетике. Неприятным сюрпризом для стран Старого Света стали новые подробности истории с подрывом "Северного потока".

Загадка о теракте на "Северном потоке" до сих пор не разгадана. А пока следователи собирают улики, российские компании приступают к дорогостоящему ремонту газопровода, чем окончательно повергли в шок западных партнёров, уверенных в том, что подрыв потоков - дело рук Москвы и никак иначе.

"Ремонт поврежденных взрывом "Северных потоков" может обойтись минимум в 500 миллионов долларов. Консультанты из России также изучают воздействие соленой воды на трубы. А следователи задаются вопросом: если Россия разбомбила свои собственные трубопроводы, почему она начала дорогостоящую работу по их ремонту", - пишет СМИ.

По данным источников, пишет "Нью-Йорк Таймс", взрывчатку, вероятно, сбросили с кораблей или заложили на морском дне с помощью подводных дронов или водолазов. Впрочем, пока детали расследования не раскрываются. Тем временем в прессе гадают, что же такое обнаружили специалисты на дне моря. Пока же европейские страны пытаются искать пути существования без российского газа. От нефти там тоже практически отказались, введя так называемый поток цен. Глава российского МИДа Сергей Лавров в эксклюзивном интервью агентству ТАСС заявил, что работать себе в убыток Москва не намерена:

"Если и когда на европейской стороне наступит горькое похмелье от нынешнего русофобского ража, а затем и отрезвление, если там появятся внятные национально ориентированные политики, понимающие преимущества равноправного и взаимовыгодного партнерства с Россией, уверяю вас — с нашей стороны проблем не возникнет. Пока же есть то, что есть. Мы реалисты. Продолжим работать с теми немногими европейцами, кто ценит дружбу с Россией. С русофобами сотрудничать не будем".

А пока от действий собственных политиков страдают рядовые европейцы, которые вынуждены выключать батареи и идти греться в кафе или библиотеку. Даже в немецких церквях вынуждены экономить, закупая для прихожан пледы и подушки с подогревом.

Опасаясь полного блэкаута, британцы запасаются консервами, свечами, генераторами и всем тем, что способно помочь выжить. И об этом каждый сам должен позаботиться, рассказывает репортер телеканала Sky News.

Декабрьские забастовки, организованные медиками, водителями и работникам почты, показали, что в Британии полно собственных проблем. Но премьер-министру не до этого – он принимает украинских новобранцев в рамках европейской миссии. Не ждут мира и в Киеве. Там призвали исключить Россию из ООН, а потом провести на площадке организации саммит по "формуле мира" — так выглядит стратегия Украины по решению конфликта. Впрочем, все больше стран начинают постепенно прозревать. Авторы журнала The Economist шокировали своих читателей – оказывается, все больше европейцев не поддерживают западные санкции против Москвы.

"Это своеобразный момент истины. Нам нужно выбрать сторону. Потому что это виляние, и в тоже время эксплуатировать последствия войны. Это и цены на мировых рынках, и газ, и все логистические цепочки, которые были разрушены", - говорит Игорь Гросу, спикер парламента Молдавии.

О том, стоит ли так активно поддерживать Украину, задумались даже в США. Республиканцы, которые в январе получат контроль над Палатой представителей Конгресса США, спорят. Они обеспокоены из-за "чрезмерных расходов" и предупреждают, что республиканцы не будут выписывать "незаполненный чек" Украине.

Кроме того, пора бы заняться внутренними вопросами страны. Планируют начать с расследования в отношении почти каждого демократа, в том числе и американского президента. Его здоровье заставляет жителей США все больше сомневаться в том, а сможет ли этот человек и дальше руководить страной? В американских юмористических шоу только ленивый не высмеял оговорки и странное поведение Джо Байдена.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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