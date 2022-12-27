В Москве прошел патриотический концерт с участием детей из Донбасса

Выступил коллектив "Вдохновение"

Увидеть Москву, познакомиться со сверстниками и вместе продемонстрировать свои таланты. В столице прошел патриотический концерт, в котором приняли участие дети из Донбасса, а также вокально-хореографический ансамбль Юнармии.

Гости из ДНР исполнили народные и эстрадные танцы, никого не оставившие равнодушными. Коллектив "Вдохновение" - лауреат различных республиканских и международных конкурсов, в репертуаре которого десятки постановок.

Только за последние три года, несмотря на продолжающиеся в Донбассе боевые действия, эта группа приняла участие в полутора сотнях мероприятий и получила более 60 дипломов.

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