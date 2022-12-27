Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Матвея Дмитриева

Мальчику требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Наш сюжет о трёхлетнем Матвее Дмитриеве. Мальчик борется со смертельной болезнью - нейробластомой забрюшинного пространства. Он уже перенёс сложнейшую операцию по удалению опухоли и серьёзный курс химиотерапии. И лечение дало результат. Но болезнь очень коварна и может вернуться в любой момент. Чтобы её победить, необходима срочная пересадка костного мозга. А потому проводить её придётся платно. Стоимость операции почти два миллиона рублей. У семьи таких денет нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Матвея. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Операцию нужно провести как можно скорее.

Маленькая игрушечная ёлка - это единственное, что врачи разрешили взять с собой в больницу. Новый год Матвей с мамой, скорее всего, проведут под тщательным медицинским наблюдением. У мальчика - тяжелая форма смертельной болезни: нейробластома забрюшинного пространства, четвёртая стадия.

"Как сказал онколог, она была с рождения, возможно, даже в утробе она образовалась. Когда врач сказал, что у нас четвёртая стадия, для меня это вообще был шок. Как?" – говорит Яна Процюк, мама мальчика.

В свои три года Матвей пережил сложнейшую полостную операцию - врачи ювелирно удалили основную опухоль. Но она успела дать метастазы в почку и кости. Чтобы уничтожить бластные клетки, недоступные хирургам, мальчику после операции провели мощный курс химиотерапии.

"Все пошло на улучшение. Даже метастазы и повреждения, которые опухоль сделала в голове, МРТ показало, что у нас все намного лучше", - рассказала Яна Процюк.

Но все это временные успехи, говорят врачи. Они слишком хорошо знают коварство этой болезни. Если не довести лечение до конца, нейробластома вернется в ослабленный организм агрессивным рецидивом. Чтобы победить ее окончательно, нужно действовать кардинально. Матвею необходима экстренная пересадка костного мозга.

"Если мы не закрепим этот эффект, причём, не закрепим его очень быстро и очень срочно, не дадим очень большие дозы химиотерапии, то все, что мы делали до этого, будет напрасно. Мы должны дать очень большие дозы химиотерапии и пересадить стволовые клетки", - отметил Илья Казанцев, заведующий отделением трансплантации костного мозга для детей №2 НИИ детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Трансплантация требуется в ближайшие дни, обычно ее проводят по квоте. Но времени на сбор необходимых документов нет, тем более, перед праздниками. Поэтому семья Матвея вынуждена срочно искать средства, чтобы провести операцию платно. Ее стоимость 1 миллион 900 тысяч рублей. Эта сумма, от которой сейчас зависит жизнь Матвея.

В Петербург из родного города Армянска, это Крым, Матвей приехал с мамой и прабабушкой. Любовь Петровна, несмотря на годы, вызвалась помогать со стиркой и готовкой, пока внучка с правнуком будут в больнице. Вся их жизнь сейчас сконцентрировалась на одной цели: во что бы то ни стало собрать нужную сумму на операцию. Они очень верят, что неравнодушные люди помогут, и это единственное, что помогает им держаться.

"Как можно сказать ребёнку, что у меня сейчас нет возможности тебя вылечить? Как? Я себе никогда этого не прощу просто", - говорит Яна Процюк.

31 декабря Матвею исполнится четыре годика - его дома так и называют: "наш новогодний подарок" Но он уже намного взрослее своих лет и себе подарков на эти праздники не просит. На день рождения загадал: поскорее вернуться домой. А у Деда Мороза - сделать так, чтобы мама никогда больше не плакала.

"У меня появилась надежда, у каждой матери она, наверное, есть. Все верят в выздоровление своих детей, так же и я… Матвей очень хочет вернуться домой, выздороветь", - говорит Яна Процюк.

Анна Морозова, Александр Плекшин, Сергей Карасев, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

У Матвея очень мало времени. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Матвея Дмитриева, программа 1581

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