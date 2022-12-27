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"Не мытьем, так катаньем": Лавров отметил стремление США втянуть Украину в НАТО

10:21
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Это грозит прямым военным столкновением Альянса и России, предупредил министр

В американских политических кругах все больше задумываются о втягивании "не мытьем, так катанием" Украины в НАТО. Такое заявление во вторник, 27 декабря, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Дипломат счел лицемерными заявления Запада о неприемлемости прямого столкновения НАТО с Россией — их авторы "заявляют о стремлении оставаться как бы над схваткой".

Однако уже сейчас государства — члены Североатлантического альянса стали де-факто стороной конфликта: на стороне Украины воюют западные частные военные компании и военные инструкторы. Американцы передают спутниковые и иные разведданные украинскому командованию, участвуют в планировании и осуществлении боевых операций, напомнил Лавров.

Таким образом США делают все, чтобы придать конфликту на Украине более ожесточенный характер, заявил российский министр в интервью ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники "фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО", в том числе "продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь".

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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