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Хвалить себя и переключаться: психологи дали советы людям, работающим в Новый год

10:41
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Можно организовать празднование Нового года повторно, в другой день

Людям, которым приходится работать в новогодние праздники, рекомендуется отнестись к ситуации рационально и не воспринимать ее как катастрофу. Такие советы дали психологи в комментариях РИА Новости.
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Психолог-консультант Илья Шабшин предложил придерживаться такого восприятия работы в праздники, "чтобы не преувеличивать и себя не накручивать". Для сравнения он порекомендовал составить список серьезных катастроф, на фоне которых выход на работу в праздники уже покажется не таким значительным и болезненным.

Психолог Ольга Батуева предложила похвалить себя за работу в выходные дни — например, сходить в SPA-салон или купить себе что-нибудь, что давно хотелось.

Еще одна рекомендация, которую дала Батуева, это встретить Новый год с близкими людьми повторно, когда выдастся выходной день.

Кандидат наук, врач-психотерапевт Диана Генварская отметила, что брать подработку в новогодние праздники вредно, так как впоследствии это может привести к неспособности переключаться между отдыхом и работой.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России напомнило, что в январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней. Однако это не распространяется на граждан, которые трудятся по сменному графику и некоторые другие категории работников.

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