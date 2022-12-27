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В Макеевке семью с детьми расстреляли из-за машины

10:36
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Погибли восемь челвоек

В ДНР местные жители расстреляли семью из восьми человек.

Инцидент произошел в Червоногвардейском районе Макеевки. Среди погибших - дети в возрасте года, девяти лет и двое 14-летних.                                                              

"Они расстреляны из автоматического оружия", - сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

Преступники задержаны "по горячим следам". Мужчины признались, что совершили преступление ради хищения машины Skoda и ценностей из дома. Известно, что они были ранее судимы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Идет расследование.

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