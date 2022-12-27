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ЦБ объявил о завершении сделки по продаже "Открытия"

10:51
  • вторник
  • 27 декабря 2022

100% акций переданы ВТБ

В Центробанке заявили о завершении сделки по продаже банка "Открытие".

Все обязательства выполнены в полном объеме, 100% его акций переданы банку ВТБ. ЦБ вышел из капитала, говорится в заявлении регулятора.

Ранее сообщалось, что совет директоров Центробанка принял решение о продаже ВТБ банка "Открытие". Сумма сделки составила 340 миллиардов рублей.

После закрытия сделки глава "Открытия" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января 2023 года и председателем правления будет выдвинут Михаил Алексеев.

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