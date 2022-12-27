ЦБ объявил о завершении сделки по продаже "Открытия"

100% акций переданы ВТБ
В Центробанке заявили о завершении сделки по продаже банка "Открытие".
Все обязательства выполнены в полном объеме, 100% его акций переданы банку ВТБ. ЦБ вышел из капитала, говорится в заявлении регулятора.
Ранее сообщалось, что совет директоров Центробанка принял решение о продаже ВТБ банка "Открытие". Сумма сделки составила 340 миллиардов рублей.
После закрытия сделки глава "Открытия" Михаил Задорнов покинет свой пост с 1 января 2023 года и председателем правления будет выдвинут Михаил Алексеев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"