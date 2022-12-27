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Российский ФНБ пополнят юанями

11:00
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Покупка китайской валюты запланирована на 2023 год

Россия в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения Фонда национального благосостояния. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.

Министр рассказал, что этот вопрос уже согласован с Банком России, "с января правило будет работать, механизм уточнился". Закупка юаней будет осуществляться на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей.

Силуанов отметил, что для хеджирования курсовых рисков Минфин пополнял ФНБ в валюте, в 2023 году это будет юань, поскольку он "из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке", сообщает "Интерфакс".

Ранее Россия и Китай согласовали оплату поставок российского газа Пекину в национальных валютах. В ноябре китайская сторона оплатила энергоресурсы на паритетной основе в рублях и юанях.

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